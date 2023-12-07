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Экс-игрок «Кубани» Селин: «Краснодару» важно уйти на зимний перерыв именно лидером» эксклюзив

07 Декабря 2023 • 23:11 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 2.20 X 3.55 2 3.35
10.12 19:45

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал борьбу за чемпионство между «Зенитом и «Краснодаром».

- «Зенит» половину чемпионата не находился на вершине таблицы. Для него было психологически важно взобраться на первое место, которое, как он считает, принадлежит ему по праву. И оставаться на нём. А для «Краснодара» было важно, растеряв своё очковое преимущество и упустив первую строчку, всё равно найти в себе силы бороться за лидерство и обойти «Зенит».

Ещё важный момент заключается в том, что «Краснодар» закончил первый круг на первом месте. Это был хороший промежуточный итог. Не менее важно будет уйти и на зимний перерыв именно на первой строчке. «Краснодару» нужно постараться не упустить её, это будет приличным подспорьем.

- А если второе место при равенстве очков с «Зенитом»?

- Всё равно это звучит по-разному: «Мы ушли на перерыв на первом месте» и «Мы ушли на перерыв на втором месте». Никто не будет уточнять, что при равенстве очков. Да, обыграть ЦСКА непросто, но «Краснодару» по силам это сделать. Надо ценить каждое очко, потому что «Зенит» обычно весной очень здорово выглядит, это по опыту последних чемпионатов. На старте сезона «Зенит» растерял много очков из-за проблем с составом, но зимой на сборах наверняка вся нужная обойма для подготовки у Семака будет.

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Евро-Футбол.Ру,
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