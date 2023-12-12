Батчи подтвердил, что ведёт переговоры с «Краснодаром» по новому контракту

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи сообщил, что ведёт переговоры с клубом о продлении контракта.

«Да, действительно клуб предложил мне новый контракт. Сейчас ведём переговоры. Увидите ли вы меня весной в «Краснодаре»? Да», — цитирует Батчи «РБ Спорт».

Действующий контракт 25-летнего ангольца с «Краснодаром» рассчитан до середины 2025 года.

В текущем сезоне Батчи провёл за «быков» 22 матча, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 3,5 миллиона евро.

Отметим, что после 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 38 очков. Чемпионат России возобновится в марте следующего года.