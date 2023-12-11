Матчи лидеров РПЛ стали самыми посещаемыми в последнем туре года

Пресс-служба РПЛ показала статистику посещаемости всех восьми матчей 18 тура лиги.

На первом месте – игра «Краснодара» и ЦСКА, на которую пришли 32 793 человека. Второе место – у матча «Зенита» и «Пари НН» – 24 959 зрителей. На третьем месте с сильным отставанием – игра «Спартака» и «Крыльев Советов», 7 217 зрителей. Четвёрку замыкает поединок «Факела» и «Динамо», на который пришло 6 254 человека.

Самыми низкопосещаемыми матчами тура стали игры «Локомотива» и «Урала» (3 289 человек) и «Сочи» и «Оренбурга» - всего 1 968 зрителей.

Напомним, после 18 туров РПЛ «Краснодар» и «Зенит» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, у команд 38 и 36 баллов соответственно.