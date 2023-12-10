«Краснодар» в Премьер-лиге лишь трижды проигрывал в декабре

«Краснодар» завершил для себя 2023 год на приятной ноте – клуб дома одержал минимальную победу над ЦСКА, которая позволила «быкам» подняться на первое место турнирной таблицы РПЛ с 38 очками. Исход игры решил гол после подачи с углового от Никиты Кривцова.

Как сообщает Opta Sports, декабрь – очень удачный месяц для «Краснодара». В 21 декабрьском матче, которые клуб когда-то проводил в РПЛ, краснодарцы проиграли всего три раза, сыграли вничью шесть раз и одержали 12 побед. Может быть из-за относительно мягкой зимы на юге России?

Больше подробностей о матче «Краснодар» - ЦСКА подготовила наша редакция.