Таранов сделал прогноз на матч «Краснодар» - ЦСКА

Экс-игрок «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о предстоящей игре чемпионата России «Краснодар» - ЦСКА.

«Краснодар» будет играть дома, поэтому некое преимущество у них должно быть. Но ЦСКА очень неудобный соперник для «Краснодара». Тяжело сделать однозначный прогноз. Думаю, будет много забитых голов», — приводит слова Таранова «Чемпионат».

Перед стартом 18-го тура «Краснодар» находится на первой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков. Подопечные Владимира Федотова располагаются на пятой позиции, в копилке команды 28 баллов.

Матч «Краснодара» и ЦСКА пройдет 10 декабря на домашней арене «быков». Начало поединка запланировано на 19:45 по мск.