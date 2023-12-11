Тренер ЦСКА Искаков назвал Акинфеева лучшим вратарём России

Тренер ЦСКА Мурат Искаков поделился мнением об игре вратаря московской команды Игоря Акинфеева.

Специалист назвал 37-летнего игрока лучшим вратарём России на сегодняшний день.

«Игорь у нас первый везде. Первым появляется в тренажёрке, выходит на тренировку. А его спасения подчас не поддаются объяснению. Кто сейчас лучший вратарь России, даже не обсуждается», — цитирует Искакова Sport24.

В нынешнем сезоне Акинфеев провёл за ЦСКА 17 матчей, в которых пропустил 20 голов и в шести встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В 18 турах РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице. Следующие матчи чемпионата России состоятся весной следующего года.