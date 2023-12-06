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​Алексей Березуцкий рассказал о прозвище Акинфеева

06 Декабря 2023 • 15:26 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
10.12 19:45

Алексей Березуцкий, который в своё время выступал за ЦСКА, дал комментарий по поводу прозвища вратаря Игоря Акинфеева.

По словам Березуцкого, они вместе с братом-близнецом Василием, в своё время стали называть Акинфеева Фуриком.

«Это мы с Васей придумали, вдохновившись фильмом «Хроники Риддика». Первый фильм, старый. По сюжету главный герой был фурийцем, это его нация. От этого пошло – Фурик. Мы с Васей начали так называть Игоря, и это прозвище прижилось», - цитирует Березуцкого «Спорт-Экспресс».

Алексей отметил, что сейчас вряд ли в ЦСКА кто-то так называет Акинфеева.

Игорь Акинфеев выступает за первую команду ЦСКА с 2003 года. Его действующий контракт с московским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

ЦСКА после семнадцати туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Владимира Федотова проведёт 10 декабря – против «Краснодара» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Алексей Березуцкий ещё теги

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