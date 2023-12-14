Камоцци: «Ивич выведет «Краснодар» на другой уровень»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о работе главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

Напомним, что после 18 туров РПЛ «быки» возглавляют турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка.

«Ивич проделывает прекрасную работу с «Краснодаром». Это топ-тренер, который выведет «Краснодар» на другой уровень. Менталитет команды меняется», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Ивич возглавил «Краснодар» в январе нынешнего года, сменив на этом посту Александра Сторожука. Отметим, что ранее сербский специалист работал в Греции, Израиле и Англии.