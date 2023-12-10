Василий Уткин - о голе Кривцова: Нечасто увидишь, как Акинфеева оставляют совсем уж не у дел

Комментатор Василий Уткин высказался о победном голе полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова в ворота московского ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги.

«Ну и голешник засадил Кривцов. Страшно сказать, Акинфеева развел, нечасто увидишь, как Игоря оставляют совсем уж не у дел», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что подопечные Владимира Ивича одержали победу со счётом 1:0, благодаря чему ушли на зимний перерыв (после 18 туров) в лидерах турнирной таблицы РПЛ, опережая питерский «Зенит», который идёт на второй позиции, на два балла.