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Кузнецов — о матче «Краснодар» - ЦСКА: «Никто не будет уступать»

09 Декабря 2023 • 15:29 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 2.20 X 3.55 2 3.35
10.12 19:45

Российский тренер Дмитрий Кузнецов высказался в преддверии матча 18-го тура чемпионата России «Краснодар» - ЦСКА.

По мнению специалиста, оба коллектива захотят одержать победу в последней игре 2023 года.

«Я жду очень интересной и бескомпромиссной борьбы. Никто не будет уступать, тем более «Краснодар» находится в верхней части таблицы, а ЦСКА преследует всех лидеров», — приводит слова Кузнецова «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «быки» лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «армейцы» находятся на шестой строчке.

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет 10 декабря и начнется в 19:45 по московскому времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.

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