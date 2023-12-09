Кузнецов — о матче «Краснодар» - ЦСКА: «Никто не будет уступать»

Российский тренер Дмитрий Кузнецов высказался в преддверии матча 18-го тура чемпионата России «Краснодар» - ЦСКА.

По мнению специалиста, оба коллектива захотят одержать победу в последней игре 2023 года.

«Я жду очень интересной и бескомпромиссной борьбы. Никто не будет уступать, тем более «Краснодар» находится в верхней части таблицы, а ЦСКА преследует всех лидеров», — приводит слова Кузнецова «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «быки» лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «армейцы» находятся на шестой строчке.

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет 10 декабря и начнется в 19:45 по московскому времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.