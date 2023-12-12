Отец Кокшарова: «Если весной Александр больше будет выходить на поле, то он начнёт прогрессировать»

Эдуард Кокшаров, отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, поделился мнением об игре 18-летнего футболиста в первой части текущего сезона.

Отец Кокшарова отметил, что его сыну важно чаще выходить на поле для того, чтобы прогрессировать.

«Александр в первой части сезона особо даже не играл. Мне как непрофессионалу казалось, что он сыграл в этих матчах неплохо. У молодых игроков всегда так: чем больше игр — тем больше опыта, начинают прогрессировать. Если весной он больше будет выходить на поле, то Александр начнёт прогрессировать», — цитирует Эдуарда Кокшарова Metaratings.

В текущем сезоне Александр Кокшаров успел провести за «Краснодар» девять матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. После 18 туров РПЛ «быки» возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе 38 набранных очков.