Алдонин: Файзуллаев и Тюкавин произвели яркое впечатление

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин назвал лучших молодых футболистов РПЛ в первой части сезона.

«На меня самое яркое впечатление произвел Аббосбек Файзуллаев. Я сейчас имею в виду не только внутри ЦСКА, а в чемпионате целом. Наверное, еще Константин Тюкавин. Я считаю, что он набрал хорошую форму», — приводит слова Алдонина Betonmobile. Игрок отметил, что узбекский полузащитник имеет неординарную технику при своих скромных физических возможностях.

Напомним, что Файзуллаев присоединился к ЦСКА летом 2023 года. В 18 матчах во всех турнирах Аббосбек забил два гола при девяти ассистах. Форвард «Динамо» Тюкавин стал обладателем награды «Первая пятёрка», вручаемой лучшему молодому игроку года.