Игрок «Краснодара» Ленини может продолжить карьеру в «Пари НН»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини может перейти в «Пари НН».

По информации «РБ Спорт», нижегородский клуб заинтересован в услугах 26-летнего футболиста на фоне того, что в «Краснодаре» он столкнулся с нехваткой игрового времени. Отмечается, что Ленини хочет видеть в своей команде лично главный тренер «Пари НН» Сергей Юран, а южане готовы отпустить своего футболиста уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Ленини провёл за «Краснодар» 15 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Кабо-Верде в 1,2 миллиона евро.