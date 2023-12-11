​Экс-генсек РФС: «Кубанские Маугли взрослеют, Акела всё чаще промахивается»

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил успехи «Краснодара».

- Футбольная осень осталась позади, «Краснодар» неожиданно борется чемпионство? Почему именно он?

- Потому что Акела всё чаще промахивается, а Маугли, в том числе и кубанские, взрослеют.

В восемнадцати прошедших турах Премьер-лиги «Краснодар» набрал 38 очков. Второй «Зенит» команда Владимира Ивича опережает на два зачётных балла, а третье «Динамо» - на шесть.

Чемпионат России продолжится в начале марта.