«Краснодар» завершил 2023 год без поражений дома

«Краснодар» завершает на радость своим болельщикам 2023 календарный год без поражений.

Так, южане ни разу не проиграли в 16 домашних матчах в Премьер-лиге, у них набралось 12 побед и четыре поражения. Такое удалось «быкам» впервые в истории клуба. А ещё последней командой, ни разу не проигравшей дома за календарный год, был «Зенит» в 2019 году.

Отметим, что в самом начале прошлого года «быков» возглавил сербский специалист Владимир Ивич, с которым клуб едва не стал обладателем Кубка России – в Суперфинале команда проиграла лишь в серии пенальти ЦСКА.

Больше подробностей о победе краснодарцев над гостями из Москвы - тут.