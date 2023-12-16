Канчельскис: «Динамо», «Крылья Советов» и «Краснодар» приятно удивили

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал главные удивления нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Динамо», «Крылья» и «Краснодар» приятно удивили. Но это всего лишь первая часть чемпионата. Самое главное — конечный результат», — рассказал Канчельскис в беседе с «Чемпионатом». Ранее эксперт назвал «Ахмат» разочарованием нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

После 18-ти туров РПЛ «Краснодар» находится на первом месте в турнирной таблице, на два очка опережая «Зенит». «Динамо» замыкает тройку лидеров, а «Крылья Советов» занимают шестую строчку.