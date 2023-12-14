Пономарёв: «Восьмое место — ужасный результат для ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о выступлении московской команды в первой части текущего сезона.

Напомним, в 18 турах РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице.

«Восьмое место — ужасный результат для ЦСКА, если отталкиваться от того, что на бумаге. В реальности же команда Федотова ещё может претендовать на тройку сильнейших — отрыв от конкурентов не такой уж и большой», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Также ветеран отметил хорошую игру полузащитника Аббосбека Файзуллаева, выразив мнение, что если бы не узбекский футболист, «армейцы» завершили бы год на ещё более низкой строчке.