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Пономарёв: «Восьмое место — ужасный результат для ЦСКА»

14 Декабря 2023 • 17:07 Комментировать
Краснодар
1:0
ЦСКА Москва

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о выступлении московской команды в первой части текущего сезона.

Напомним, в 18 турах РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице.

«Восьмое место — ужасный результат для ЦСКА, если отталкиваться от того, что на бумаге. В реальности же команда Федотова ещё может претендовать на тройку сильнейших — отрыв от конкурентов не такой уж и большой», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».  

Также ветеран отметил хорошую игру полузащитника Аббосбека Файзуллаева, выразив мнение, что если бы не узбекский футболист, «армейцы» завершили бы год на ещё более низкой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв
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