«Краснодар», «Зенит» и «Динамо» - в первой тройке РПЛ перед зимней паузой

Приблизилась зимняя пауза, которая оставит всех любителей РПЛ без любимой лиги на почти три месяца. По итогам первой части сезона окончательно сформировалась первая тройка команд.

Первое место в турнирной таблице у «Краснодара», дожавшего в этот воскресный вечер дома ЦСКА – 38 очков. Второе – у чемпиона России последних пяти лет – «Зенита», 36 очков. На третьем месте «Динамо» Марцела Лички – 32 балла.

Четвёртая строчка – у столичного «Локомотива», 31 балл, а пятая – у «Спартака», 30 очков.

Ранее стали известны команды, которые завершили первые 18 туров сезона в зоне вылета.