Агент Глебова: «Мы не рассматривали другие варианты, кроме ЦСКА»

Антон Железняков, агент защитника ЦСКА Кирилла Глебова, отреагировал на информацию о том, что его клиент продлил контракт с московским клубом.

Ранее сообщалось, что новое соглашение 18-летнего футболиста рассчитан до конца сезона-2026/2027.

«Все рады и довольны. Продление контракта в целом говорит, что в структуре ЦСКА рассчитывают на Кирилла. Это не может нас не радовать, мы даже не рассматривали другие варианты, вели диалог только с ЦСКА», — цитирует Железнякова Metaratings.

В текущем сезоне Глебов провёл за ЦСКА восемь матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает молодого игрока в 500 тысяч евро.