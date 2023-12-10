Таранов: «ЦСКА способен обыграть «Краснодар»

Экс-игрок ЦСКА и «Краснодара» Иван Таранов поделился ожиданиями от матча своих бывших команд в рамках 18-го тура РПЛ.

По мнению эксперта, «армейцы» способны обыграть «быков» на их поле. По словам Таранова, в предстоящей встрече он будет болеть за красивый футбол.

«ЦСКА способен обыграть «Краснодар». Так сложилось, что я успел поиграть за обе команды, поэтому буду болеть за красивый футбол. В этом туре будет решаться, кто уйдёт на перерыв с первого места», — цитирует Таранова «Чемпионат».

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 10 декабря. Начало этой встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.