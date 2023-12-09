Тарханов: «Кордобы нет — это большая потеря для «Краснодара»

Экс-наставник ЦСКА Александр Тарханов поделился комментарием о том, что форвард «Краснодара» Джон Кордоба не поможет команде в игре с ЦСКА.

«Кордобы нет — это большая потеря для клуба. Он нападающий, который в любой момент может забить. Думаю, в таком случае, форварды лучше у ЦСКА», — приводит слова Тарханова ODDS.

Напомним, колумбийский нападающий отбывает дисквалификацию за неприличный жест в адрес арбитра.

В текущем сезоне Кордоба принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет четыре голевые передачи.

Матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» - ЦСКА пройдет 10 декабря и начнется в 19:45 по мск.