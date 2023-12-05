Чалов: «Файзуллаев уже два раза угощал нас пловом»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, как узбекский полузащитник Аббосбек Файзуллаев угощал своих одноклубников пловом.

Напомним, Файзуллаев перешёл в ЦСКА летом нынешнего года из «Пахтакора» за 500 тысяч евро.

«Отличный парень. Легко с ним находить общий язык. Уже два раза угощал нас пловом. Потрясающе! Наверное, надо переходить на его питание, ха-ха», — цитирует Чалова Sport24.

В нынешнем сезоне 20-летний Файзуллаев провёл за «армейцев» 17 матчей, в которых забил два гола и отдал девять результативных передач.

После 17 туров РПЛ ЦСКА расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков.