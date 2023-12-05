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Чалов: «Файзуллаев уже два раза угощал нас пловом»

05 Декабря 2023 • 10:46 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
10.12 19:45

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, как узбекский полузащитник Аббосбек Файзуллаев угощал своих одноклубников пловом.

Напомним, Файзуллаев перешёл в ЦСКА летом нынешнего года из «Пахтакора» за 500 тысяч евро.

«Отличный парень. Легко с ним находить общий язык. Уже два раза угощал нас пловом. Потрясающе! Наверное, надо переходить на его питание, ха-ха», — цитирует Чалова Sport24.

В нынешнем сезоне 20-летний Файзуллаев провёл за «армейцев» 17 матчей, в которых забил два гола и отдал девять результативных передач.

После 17 туров РПЛ ЦСКА расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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