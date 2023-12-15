Агент Ленини: «Пока предложений по Кевину нет»

Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, 26-летний футболист пока не планирует покидать команду в зимнее трансферное окно.

«Пока предложений по Кевину нет», — цитирует Фернандеса «РБ Спорт».

В текущем сезоне Ленини провёл за «Краснодар» 15 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Кабо-Верде в 1,2 миллиона евро.

В 18 турах РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и расположился на первой строчке в турнирной таблице. Матчи чемпионата России возобновятся в марте следующего года.