Защитник ЦСКА Фукс продлил арендное соглашение с «Атлетико Минейро»

Защитник ЦСКА Бруно Фукс, выступающий на правах аренды за «Атлетико Минейро», продлил арендное соглашение с бразильской командой на один сезон. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, Фукс перешёл в «Атлетико Минейро» в начале текущего года. В футболке бразильского клуба защитник успел провести 23 матча, в которых не отметился результативными действиями. Сейчас портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 1,8 миллиона евро.

Отметим, что Фукс принадлежит ЦСКА с августа 2020 года. Однако с тех пор за «армейцев» южноамериканец провёл лишь 19 игр. Также в карьере защитника был «Интернасьонал».