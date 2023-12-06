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Защитник ЦСКА Фукс продлил арендное соглашение с «Атлетико Минейро»

06 Декабря 2023 • 09:39 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
10.12 19:45

Защитник ЦСКА Бруно Фукс, выступающий на правах аренды за «Атлетико Минейро», продлил арендное соглашение с бразильской командой на один сезон. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, Фукс перешёл в «Атлетико Минейро» в начале текущего года. В футболке бразильского клуба защитник успел провести 23 матча, в которых не отметился результативными действиями. Сейчас портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 1,8 миллиона евро.

Отметим, что Фукс принадлежит ЦСКА с августа 2020 года. Однако с тех пор за «армейцев» южноамериканец провёл лишь 19 игр. Также в карьере защитника был «Интернасьонал».

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