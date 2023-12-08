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Бывший игрок ЦСКА Биджиев предсказал поражение «армейцев» от «Краснодара» эксклюзив

08 Декабря 2023 • 12:41 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 2.20 X 3.55 2 3.35
10.12 19:45

Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от игры 18-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» – ЦСКА.

- Для обеих команд это очень важный матч с точки зрения распределения мест в турнирной таблице. «Краснодар» прекрасно понимает, что у него есть шанс закрепиться на первой строчке. Соответственно, он приложит все усилия, чтобы завоевать три очка в этом матче. С другой стороны, «армейцы» ведут борьбу за попадание в тройку, и там плотная группа команд, имеющих плюс-минус одинаковое количество очков. Я думаю, матч получится упорным и динамичным. Считаю, ЦСКА построит свою игру на контратаках. «Армейцы» достаточно опасно выглядят в таком ключе. Обе команды подходят к очному матчу в хорошем настроении. Наверняка нас ждёт интересная игра. На мой взгляд, победу одержит «Краснодар» с разницей в один мяч.

Матч «Краснодар» – ЦСКА начнётся в воскресенье, 10 декабря, в 19:45.

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Евро-Футбол.Ру,
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