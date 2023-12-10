Игрок «Зенита» Мостовой: «Верю, что ЦСКА отнимет очки у «Краснодара»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

По мнению футболиста, «армейцам» по силам отобрать очки у южан на их поле. Отметим, что на данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от первого «Зенита» на один балл.

«Верю, что ЦСКА отнимет очки у «Краснодара». Шанс есть, и довольно большой. У «армейцев» — очень хорошая команда, в которой, к тому же есть Чалов с Акинфеевым», — сказал Мостовой.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 10 декабря. Начало этой встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.