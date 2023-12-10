Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Зенита» Мостовой: «Верю, что ЦСКА отнимет очки у «Краснодара»

10 Декабря 2023 • 13:14 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 2.20 X 3.55 2 3.35
Через 5 ч. 12 мин.

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

По мнению футболиста, «армейцам» по силам отобрать очки у южан на их поле. Отметим, что на данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от первого «Зенита» на один балл.  

«Верю, что ЦСКА отнимет очки у «Краснодара». Шанс есть, и довольно большой. У «армейцев» — очень хорошая команда, в которой, к тому же есть Чалов с Акинфеевым», — сказал Мостовой.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 10 декабря. Начало этой встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Краснодар Андрей Мостовой ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Декабря
14:06
​Дьяков: «Кордобу сложно заменить»
13:45
Колосков: «У ЦСКА характер покрепче, чем у «Краснодара»
12:23
Амбассадор PARI Андрей Тихонов спрогнозировал ничью в матче «Краснодара» с ЦСКА в 18-м туре РПЛ
12:15
Тарханов сделал прогноз на матч «Краснодар» - ЦСКА
10:53
Тихонов: «Большого количества голов в матче «Краснодар» — ЦСКА я не жду»
10:39
Таранов: «ЦСКА способен обыграть «Краснодар»
10:24
Чанов: «Кто из ЦСКА претендует на то, чтобы быть проданным зимой? Наверное, никто»
02:18
Краснодар - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн
09 Декабря
18:06
Борис Игнатьев назвал фаворита матча «Краснодар» - ЦСКА
16:39
Проверенная ставка и прогноз на матч Краснодар — ЦСКА Москва чемпионата России — 10 декабря 2023
16:16
Тарханов: «Кордобы нет — это большая потеря для «Краснодара»
15:29
Кузнецов — о матче «Краснодар» - ЦСКА: «Никто не будет уступать»
13:52
Даев: У «Краснодара» будет небольшое домашнее преимущество в матче с ЦСКА
01:13
Прогноз и ставка на точный счёт на матч Краснодар — ЦСКА Москва РПЛ — 10 декабря 2023
08 Декабря
18:52
Два матча тура РПЛ пройдут с системой определения офсайдных линий
15:29
Деменко: «Краснодар» и ЦСКА сыграют вничью»
13:49
Камоцци: «Сперцяну стоит покинуть «Краснодар», если «Ювентус» придёт за ним»
12:41
Бывший игрок ЦСКА Биджиев предсказал поражение «армейцев» от «Краснодара»
12:14
​Боков: «Зенит» опередит «Краснодар»
10:38
Геркус считает, что матч ЦСКА — «Ростов» не нуждался в переносе
07 Декабря
23:11
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Краснодару» важно уйти на зимний перерыв именно лидером»
21:37
Барбоза не верит, что зимой игроки РПЛ уедут в Европу
18:51
Первый тренер Чалова: Зимой Фёдор не уедет в Европу
18:45
Масалитин: «ЦСКА - более опытная команда, чем «Краснодар», и в этом вижу шанс»
18:35
​Акинфеев призвал не сравнивать его с Дасаевым и Яшиным
17:30
​«Краснодар» останется на вершине»: Борис Игнатьев высказался о главном матче 18-го тура РПЛ
17:23
Чанов рассказал, при каком условии ЦСКА сможет бороться за чемпионство
14:38
Агент Глебова: «Мы не рассматривали другие варианты, кроме ЦСКА»
06 Декабря
23:57
​Бесплатная ставка и прогноз на матч Краснодар – ЦСКА Москва чемпионата России 10 декабря 2023
20:57
Агент Глебова: ЦСКА не отпустил Кирилла в аренду
20:25
Деменко заявил, что «Краснодар» не сможет обыграть ЦСКА
17:52
​Дасаев: «Кто такой Гинер?» 3
17:33
​«До фонаря»: Дасаев отреагировал на слова Гинера о том, что Акинфеев его превосходит
16:15
​Овчинникова впечатляет игра Акинфеева
16:13
Обляков: «Файзуллаев даже в обороне помогает»
15:58
Мостовой: «Краснодару» нужно любой ценой побеждать ЦСКА»
15:31
​Акинфеев вспомнил, как начал играть под номером 35
15:26
​Алексей Березуцкий рассказал о прозвище Акинфеева
14:51
​Гинер: «С уважением отношусь к Яшину и другим, но, по-моему, Акинфеев уже поставил все рекорды»
12:08
Сенников: «ЦСКА может преподнести «Краснодару» сюрприз»
11:45
Дьяков объяснил, почему «Краснодар» начнёт терять очки по ходу чемпионата России
11:25
Масалитин оценил выступление ЦСКА в первой части чемпионата России
11:21
Агент высказался об интересе «Краснодара» к полузащитнику «Олимпиакоса» Бьелю
11:06
«Атлетико Минейро» может выкупить Фукса у ЦСКА
10:33
ЦСКА пожелал успехов Фуксу
10:14
«Краснодар» может усилиться полузащитником «Олимпиакоса»
09:39
Защитник ЦСКА Фукс продлил арендное соглашение с «Атлетико Минейро»
00:27
​Масалитин ответил, какой топ-чемпионат подошёл бы Чалову
05 Декабря
20:51
Таранов сделал прогноз на матч «Краснодар» - ЦСКА
20:41
Булыкин назвал фаворита матча «Краснодар» - ЦСКА
20:34
Булыкин уверен, что «Краснодару» будет тяжело удержаться в тройке
17:49
​ЦСКА показал обложку с Акинфеевым в стиле GTA
17:33
Пономарёв рассказал, какой совет дал Чалову 1
15:40
​Шансы «Зенита» стать чемпионом России снизились – цифры
11:51
Мор: «Краснодару» нужен классный нападающий, который будет сидеть под Кордобой»
10:46
Чалов: «Файзуллаев уже два раза угощал нас пловом»
10:15
​Стало известно, какие матчи РПЛ ближайшего тура покажет «Матч ТВ» в прямом эфире
09:51
Агент Батчи: «Мы с «Краснодаром» ещё ничего не подписывали»
09:35
Чалов: «Мечта вернуться в Европу есть» 1
09:18
Мор: «Обляков выглядел так, словно под ногами нормальный газон, а не заснеженная скользкая поляна»
04 Декабря
16:07
Курбанов: «Хотелось бы, чтобы титул забрал «Краснодар»
13:32
Обляков — о голе Мендеса: «Возможно, что погода пошла ему на пользу»
03 Декабря
19:30
Сафонов: Кордоба был неправ, нужно сдерживать себя
17:10
Обляков — о матче с «Ростовом»: «Неплохо было бы в валенках выскочить»
16:54
Балахнин: «ЦСКА выиграл, потому что «армейцы» лучше «Ростова»
16:47
​Весь 18-й тур РПЛ могут перенести 1
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
32 мин
Факел Факел
Динамо Москва Динамо Москва
0
0
3.15 3.45 2.25
Видео
10.12.23 в 16:30
Сочи Сочи
Оренбург Оренбург
2.16 3.60 3.25
Видео
10.12.23 в 19:45
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.22 3.55 3.15
Видео
10.12.23 в 19:45
Балтика Балтика
Рубин Рубин
2.60 3.05 2.95
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 10 Декабря
14:27 · Россия. Премьер-лига
Смолов пропускает матч с «Факелом» - известна причина
14:19 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Я не завершил карьеру в сборной России»
14:06 · Россия. Премьер-лига
​Дьяков: «Кордобу сложно заменить»
14:03 · Россия. Премьер-лига
Гарре оценил результаты «Крыльев Советов» в РПЛ
13:55 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Поле будет за 10 минут убито»
13:54 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не собирается обжаловать дисквалификацию Абаскаля
13:52 · Россия. Премьер-лига
​Деменко не видит фаворита в матче между ЦСКА и «Краснодаром»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Ташуев рассказал, какой футбол ожидает от «Факела» в матче против «Динамо»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин и Бителло - в старте «Динамо» на матч с «Факелом»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Если Абаскаль остается, Джикии надо искать варианты» 1
13:31 · Россия. Премьер-лига
«Факел» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
13:28 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Чернов: «Хотели бы, чтобы Абаскаль остался»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» Мостовой: «Верю, что ЦСКА отнимет очки у «Краснодара»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Агент: «К Кривцову есть большой интерес от клубов из топ-5 чемпионатов»
12:59 · Россия. Премьер-лига
Гришин раскрыл тактику ЦСКА на матч с «Краснодаром»
Все новости
Рекомендуем