Федотов: «Очередной по содержанию выигранный матч, но мы не увозим ни одного очка»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Хозяевам нужно было выигрывать, во втором тайме в начале был штурм, но до реальных угроз, кроме дальних ударов, дело не доходило. Мы в свою очередь тоже создали достаточно. Можно сказать, матч неиспользованных возможностей. Надо было забивать и в первом, и во втором. Были моменты, но мы их просто не доиграли. На секунду потеряли концентрацию. Очередной по содержанию выигранный матч, но мы не увозим ни одного очка.

- Все-таки начало второго тайма, показалось, что «Краснодар» прибавил, или ЦСКА немножечко там подсдал?

- Так бывает. Первый тайм активный, может быть, не совсем корректно вошли в игру. Такое бывает. Разговор был в перерыве, мы тоже к этому готовились, что «Краснодар» добавит оборотов. Нам к этому нужно быть готовыми. Были, может быть, неправильные какие-то действия. Мы пару раз попались, пришлось нам за соперником бежать, но это футбол, достаточно надежно с этим справлялись.

- Замены, которые вы сделали в самом конце матча. Почему так поздно?

- Почему так поздно? Всё работало. На мой взгляд, в последние 10 минут мы перехватили инициативу, у нас были отличные предпосылки забить гол. Ничего не давали сделать сопернику.