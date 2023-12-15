Агент Карпова: «Вадим с удовольствием играл бы в ЦСКА, но он не нужен Федотову»

Алексей Сафонов, агент защитника ЦСКА Вадима Карпова, выступающего сейчас на правах аренды за «Уфу», высказался о будущем своего клиента.

По словам Сафонова, Карпов с удовольствием вернулся бы в ЦСКА, однако главный тренер «армейцев» Владимир Федотов не хочет видеть 21-летнего футболиста в составе своей команды.

«Возвращение в ЦСКА? Вадим с удовольствием играл бы в ЦСКА, но он не нужен Федотову. Но ничего страшного, Вадим же не доллар, чтобы всем нравиться», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

Агент также отметил, что интерес к Карпову проявляют несколько серьёзных клубов из Мелбет-Первой лиги.

В текущем сезоне Карпов провёл за «Уфу» восемь матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает российского игрока в 150 тысяч евро.