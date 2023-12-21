Кастаньо подпишет с «Краснодаром» трёхлетний контракт

Полузащитник клуба «Крус Асуль» Кевин Кастаньо в ближайшее время подпишет трёхлетний контракт с «Краснодаром».

По информации «РБ Спорт», сделка близка к своему завершению, осталось согласовать последние детали контракта футболиста.

В текущем сезоне 23-летний Кастаньо провёл за свою нынешнюю команду 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает колумбийского полузащитника в 1,8 миллиона евро.

В 18 турах РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков, расположившись на первом месте в турнирной таблице. Своего ближайшего преследователя «Зенит» «быки» опережают на два балла. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей.