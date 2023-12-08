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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Геркус считает, что матч ЦСКА — «Ростов» не нуждался в переносе

08 Декабря 2023 • 10:38 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Ростов

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус выразил мнение, что матч 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (2:0) не нуждался в переносе. Напомним, игра проходила в непростых погодных условиях, так как шёл снегопад.

Геркус считает, что такая погода нормальна для России, поэтому прошедшую игру нельзя назвать антирекламой РПЛ.

«Надо было играть. Мороз не сильный. Да, снег, неприятно, но не катастрофа. Возможно, стоило подумать о переносе на следующий день. С другой стороны, болельщики уже пришли на стадион, спланировали свой выходной», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

После 17 туров РПЛ ЦСКА расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. 10-й «Ростов» «армейцы» опережают на восемь баллов.  

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