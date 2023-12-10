Сперцян: Наш гол можно сравнить с голом «Ливерпуля» «Барселоне»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о голе Никиты Кривцова в ворота московского ЦСКА (1:0) матче 18-го тура Российской премьер-лиги.

Напомним, что игрок сборной Армении быстро исполнил угловой, который и замкнул вышедший на замену Кривцов.

Сперцян отметил, что этот забитый мяч можно сравнить с голом «Ливерпуля» в ворота каталонской «Барселоны».

«Я увидел, что Никита один стоит, все отвернуты от мяча. Переглянулись с Кривцовым и сумели этот гол соорудить. Самая сумасшедшая голевая, которую я делал», - приводит слова Сперцяна «Чемпионат».

Напомним, что «быки» благодаря победе ушли на зимний перерыв на первой строчке в турнирной таблице.