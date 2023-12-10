Гурам Аджоев похвалил работу Лички в «Динамо»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Гурам Аджоев высказался об игре столичного клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что не имеет право оценивать результаты «бело-голубых», однако дал понять, что ему приятно смотреть на их хорошую игру.

«Тренера удачно выбрали, я думаю, он уже очень близок ребятам. «Динамо» показывает хорошую игру», - приводит слова Аджоева Metaratings.ru.

Напомним, что сегодня, 10 декабря, «Динамо» на выезде сыграло вничью с воронежским «Факелом», благодаря чему ушло на зимнюю паузу на третьей строчке в турнирной таблице с 31 баллом в активе.