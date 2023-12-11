В ЦСКА рассказали о новой тактической роли Зделара

Тренер ЦСКА Мурат Искаков высказался о новой тактической роли полузащитника Саши Зделара.

По словам специалиста, сербский футболист уже успел освоиться на позиции защитника и начал показывать качественную игру.

«С места правого центрального качественно играет в развитие. С другой стороны, снова огрехи, свойственные опорнику на непрофильной позиции. Давно хотели использовать схему с гибридной ролью центрального защитника в тройке», — цитирует Искакова Sport24.

В текущем сезоне 28-летний Зделар провёл за ЦСКА 21 матч, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных. Матчи 19-го тура пройдут уже в марте 2024 года.