Алдонин: «Восьмое место ЦСКА объективно»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о выступлениях московской команды в первой части нынешнего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, что в 18 турах РПЛ «красно-синие» набрали 28 очков и расположились на восьмом месте в турнирной таблице. По мнению Алдонина, этот результат вполне объективен.

«Восьмое место отображает состояние дел в команде. Понятно, что сезон не закончился, но это не красит выступления «армейцев». Качество игры может и есть, где-то команда не добрала очков, но место в таблице не устраивает абсолютно никого», — цитирует Алдонина Metaratings.

При этом Алдонин считает, что по итогам сезона ЦСКА должен оказаться в тройке лидеров чемпионата России.

Матчи РПЛ возобновятся в марте следующего года. До конца турнира командам осталось провести 12 туров.