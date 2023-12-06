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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дасаев: «Кто такой Гинер?»

06 Декабря 2023 • 17:52 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
10.12 19:45

Экс-вратарь сборной СССР Ринат Дасаев дал ещё один комментарий по поводу слов президента ЦСКА Евгения Гинера.

По мнению Гинера, страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев превзошёл и Рината Дасаева, и Льва Яшина.

«Гинер считает, что Акинфеев переплюнул Яшина и меня? Мне до слов Гинера нет никакого дела. Кто такой Гинер? Если он так считает, пускай считает», - цитирует Дасаева «Чемпионат».

Игорь Акинфеев вместе с остальными футболистами ЦСКА сейчас готовится к последнему официальному матчу в 2023 году. В воскресенье, 10 декабря, «армейцы» будут играть против «Краснодара» на выезде.

После семнадцати туров ЦСКА располагается на пятой позиции в таблице чемпионата России.

«До фонаря»: Дасаев отреагировал на слова Гинера о том, что Акинфеев его превосходит

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Евгений Гинер Ринат Дасаев ещё теги

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