​Дасаев: «Кто такой Гинер?»

Экс-вратарь сборной СССР Ринат Дасаев дал ещё один комментарий по поводу слов президента ЦСКА Евгения Гинера.

По мнению Гинера, страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев превзошёл и Рината Дасаева, и Льва Яшина.

«Гинер считает, что Акинфеев переплюнул Яшина и меня? Мне до слов Гинера нет никакого дела. Кто такой Гинер? Если он так считает, пускай считает», - цитирует Дасаева «Чемпионат».

Игорь Акинфеев вместе с остальными футболистами ЦСКА сейчас готовится к последнему официальному матчу в 2023 году. В воскресенье, 10 декабря, «армейцы» будут играть против «Краснодара» на выезде.

После семнадцати туров ЦСКА располагается на пятой позиции в таблице чемпионата России.

​«До фонаря»: Дасаев отреагировал на слова Гинера о том, что Акинфеев его превосходит