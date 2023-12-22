Газизов: «Не могу назвать лучшего тренера РПЛ»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением о работе тренеров команд РПЛ в первой части нынешнего сезона.

Эксперт не смог выделить одного лучшего наставника, отметив, что сейчас в чемпионате России работает много хороших специалистов, каждый из которых решает свои задачи.

«Рубин» при Рахимове хорошо смотрится, отлично работает Осинькин, Юран. Понятно, что Ивич. У «Динамо» хорошая игра, у ЦСКА. Таблица очень плотная, много конкурентных команд, поэтому выделить только одного тренера невозможно», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», который опережает второй «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».