Возможного новичка «Краснодара» Кастаньо называют «игроком будущего»

Полузащитника клуба «Крус Асуль» Кевина Кастаньо, который близок к переходу в «Краснодар», в Колумбии называют «игроком будущего» дня национальной сборной. Об этом сообщает Ovaciones.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист подпишет с российским клубом контракт, который будет рассчитан на три года.

В нынешнем сезоне Кастаньо провёл за «Крус Асуль» 15 матчей, в которых сумел отметиться одной результативной передачей. Рыночная стоимость игрока сборной Колумбии сейчас оценивается в 1,8 миллиона евро.

Отметим, что после 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Чемпионат России возобновится в начале марта следующего года.