«Атлетико Минейро» может выкупить Фукса у ЦСКА

Защитник ЦСКА Бруно Фукс, выступающий на правах аренды за «Атлетико Минейро», может покинуть «армейцев» на постоянной основе.

Как сообщает телеграм-канал московского клуба, в новом арендном соглашении бразильского футболиста с «Атлетико Минейро» есть опция автоматического выкупа при достижении определённых условий.

Напомним, Фукс перешёл в «Атлетико Минейро» в январе нынешнего года. В составе этой команды 24-летний защитник успел провести 23 матча, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бразильца в 1,8 миллиона евро.