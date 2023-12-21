Радмановац: «Мусаев заслужил переход в ЦСКА»

Защитник «Балтики» Никола Радмановац поделился мнением о переходе своего одноклубника Тамерлана Мусаева в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что контракт 22-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до середины 2028 года. По мнению Радмановаца, у Мусаева есть все шансы пробиться в основной состав «армейцев».

«Я за него очень рад, потому что Тамерлан — абсолютно топовый парень, всегда работает, отдаётся полностью тренировкам, много работает над собой, хочет стать лучше и лучше и просто большой профессионал. Я считаю, что Мусаев заслужил переход в ЦСКА», — приводит слова Радмановаца Metaratings.

В текущем сезоне Мусаев провёл за «Балтику» 25 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.