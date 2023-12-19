Ивич: «Стадионы в России лучше и современнее, чем в Англии»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился мнением об инфраструктуре российского футбола.

Сербский специалист отметил, что стадионы в России современнее и качественнее, чем в Англии, где он ранее возглавлял «Уотфорд». Ивич также назвал футбол спортом номер 1 в нашей стране.

«В России великолепные условия для игры, и тот факт, чемпионат мира в 2018 году был проведён на невероятном уровне, говорит сам за себя. Стадионы в России лучше и современнее, чем в Англии», — цитирует Ивича HotSport

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка. Отметим, что чемпионат России ушёл на зимний перерыв, который продлится до марта 2024 года.