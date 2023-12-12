Обляков: «Не хотелось на такой ноте уходить на зимнюю паузу»

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков написал в своём телеграм-канале, что ему не хотелось бы уходить на зимнюю паузу при такой обстановке, которая сложилась после поражения «армейцев» в Краснодаре.

«Не хотелось уходить на паузу на такой ноте, как сложилось в Краснодаре. Время подумать, перезагрузиться, отдохнуть. Вернемся сильнее!», - пишет Обляков, поблагодарив всех, кто был с командой в уходящем году.

В 2023 году ЦСКА стал серебряным призёром РПЛ и обладателем Кубка России.

Напомним, в 18 туре РПЛ «армейцы» на последних минутах проиграли «Краснодару». Единственный гол матча забил Никита Кривцов после розыгрыша углового.