Пономарёв считает, что Чалов не готов к европейскому футболу

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением об игре нападающего «армейцев» Фёдора Чалова.

Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего россиянина заинтересованы несколько турецких клубов. По мнению Пономарёва, Чалову не следует менять чемпионат, так как пока он не готов выступать в Европе.

«В лучшем случае он там только денег заработает. Нападающий должен пихаться локтями и пробиваться в штрафную площадь соперника. Чалов пока может только играть в ЦСКА. Два-три года он ещё должен оставаться в РПЛ», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 26 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.