Тренер ЦСКА — о Файзуллаеве: Он скромный парень

Тренер из штаба Владимира Федотова в ЦСКА Мурат Искаков высказался о полузащитнике столичного клуба Аббосбеке Файзуллаеве.

Специалист отметил, что игрок молодёжной сборной Узбекистана является скромным парнем, и работой на тренировках он доказывает, что должен быть в составе.

«Очень интересный мальчишка, не перехвалить бы. Мы знакомы не так долго, не можем знать всего», - приводит слова Искакова Sport24.

В текущем сезоне 20-летний футболист, который пополнил ряды «армейцев» в летнее трансферное окно, принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и девятью результативными передачами партнёрам по команде.