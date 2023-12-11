Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч 18-го тура «Краснодар» – ЦСКА (1:0) и борьбу за чемпионство в Российской премьер-лиге.

- Победил сильнейший?

- Да нет, никакой не сильнейший. Победил футбол, скажем так. За это мы его и любим – за непредсказуемость. На протяжении всей игры было видно, что ЦСКА имел преимущество. Исход таких матчей решают эпизоды, удача, фарт. Это и произошло. «Краснодар», не имея никаких моментов, забил невероятно сумасшедший гол со стандарта – и всё. Пока интрига в борьбе за чемпионство не умерла. Посмотрим, к чему это приведёт во второй части чемпионата. Ну а так, мы понимаем, что на сегодняшний день это лучшее выступление «Краснодара» и худший состав ЦСКА. При всём при этом, если брать в целом, «армейцы» имели безоговорочно преимущество. Но опять же, повторюсь, это футбол, мы за то его и любим, что в нём всё может быть.

- Как ЦСКА умудрился пропустить так с углового? Почему не разобрались?

- Там всё в совокупности, на сто процентов ответ дать тяжело. Пропущенный гол со стандарта – это всегда ошибка. Она общая. Тренерский штаб готовится, анализирует стандарты в обороне, в атаке. Футболисты готовятся. Это изнутри надо знать, насколько ЦСКА был не готов к такому стандарту и наигрывал «Краснодар» такой розыгрыш или спонтанно футболисты между собой договорились. Но факт остаётся фактом. Когда встречаются равные соперники на сегодняшний день, во главу угла ставятся нюансы, мелочи и моменты, в том числе стандарты. «Краснодар» реализовал свою возможность. А ЦСКА, имея преимущество в игре, не смог это сделать.

- Что по борьбе за чемпионство?

- У «Зенита» тоже были проблемы с «Пари НН». Сейчас мы видим, что чемпионат становится более-менее ровный, поэтому шансы увеличиваются у остальных команд. Мы не играем в еврокубках, а во внутреннем чемпионате многие футболисты понимают, что на этом уровне всегда могут добавить. Как было в том году, когда «Зенит» добавил и стал чемпионом. Может, и теперь отчасти так будет. Тем интереснее, посмотрим.

На зимний перерыв по итогам 18 туров чемпионата России «Краснодар» ушёл на первом месте таблицы (38 очков), а ЦСКА – на восьмой строчке (29 баллов).