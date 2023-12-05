Булыкин назвал фаворита матча «Краснодар» - ЦСКА

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

«В матче отдаю предпочтение «армейцам». ЦСКА должен показать все свое мастерство и сделать заявку на высокие места», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» - ЦСКА запланирован на воскресенье, 10 декабря. Старт поединка должен состояться в 19:45 по столичному времени.

К предстоящей игре «быки» подходят лидерами чемпионата России, имея в копилке 35 очков. «Армейцы» находятся на пятой позиции, набрав 28 зачетных баллов.