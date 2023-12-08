Два матча тура РПЛ пройдут с системой определения офсайдных линий

Два поединка грядущего тура РПЛ пройдут с системой, которая определяет линии офсайда. Об этом официально на своём сайте сообщает пресс-служба РФС. Так, систему опробуют в субботней игре питерского «Зенита» с «Пари НН» и воскресном матче «Краснодара» с московским ЦСКА.

Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что система дорабатывалась с китайскими коллегами на протяжении года, а в последствии её будут применять в Премьер-лиге на большем количестве поединков.

«В итоге все матчи тура будут проводиться с этой системой», - говорит Каманцев.

18-й тур РПЛ стартует в Черкизове игрой «Локомотива» и «Урала».