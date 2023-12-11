Даев: «Убеждён, что «Краснодару» по силам навязать борьбу «Зениту»

Бывший игрок ЦСКА Вячеслав Даев высказался о поражении «армейцев» от «Краснодара» (0:1) в матче 18-го тура РПЛ.

По мнению эксперта, в прошедшей игре встречались две равные по силе команды, однако в моменте с пропущенным голом ЦСКА подвела невнимательность.

Кроме того, Даев высказался об интриге в чемпионате России. Напомним, что сейчас турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на два очка.

«Я буду болеть за конкуренцию. Хочется, чтобы и «Динамо», и «Спартак», и ЦСКА подтянулись и у нас было больше интересных игр и поменьше проходных. Убеждён, что «Краснодару» по силам навязать борьбу «Зениту», хоть и понимаем, что не хватает команде победного опыта», — приводит слова Даева Metaratings.

Чемпионат России ушёл на зимний перерыв, который продлится до марта следующего года. Отметим, что до конца турнира командам осталось провести по 12 матчей.