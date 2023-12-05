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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чалов: «Мечта вернуться в Европу есть»

05 Декабря 2023 • 09:35 Комментировать (1)
Краснодар
...
ЦСКА Москва
10.12 19:45

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов признался, что мечтает вернуться в Европу.

«Европа? Мечта туда вернуться есть», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

Напомним, вторую часть сезона-2021/2022 Чалов провёл в «Базеле» на правах аренды. В футболке швейцарского клуба нападающий провёл 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Действующий контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро. В текущем сезоне 25-летний нападающий провёл за «армейцев» 25 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов

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