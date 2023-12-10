Федотов не доволен результатами ЦСКА в первой части сезона

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о результатах столичного клуба в первой части сезона Российской премьер-лиги.

Специалист не доволен нынешним положением своей команды, ведь были игры, когда «армейцы» пропускали в компенсированное время и упускали три очка.

«Нам их не хватает, чтобы чувствовать себя перед этой паузой более уверенно в верхней части турнирной таблицы», - приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА.

Столичный клуб ушёл на зимний перерыв на восьмой строчке в турнирной таблице, однако плотность настолько высока, что отставание от идущего на третьей позиции «Динамо» составляет четыре балла.