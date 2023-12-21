«Краснодар» усилится игроком сборной Колумбии

«Краснодар» усилится колумбийским полузащитником Кевином Кастаньо, который сейчас выступает за мексиканский клуб «Крус Асуль». Об этом сообщает ESPN, DieGol.

По информации источника, сумма перехода составит 7,3 миллиона евро. Контракт Кастаньо с российским клубом будет рассчитан до 2027 года.

Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему футболисту также проявляет португальский «Порту».

За «Крус Асуль» Кастаньо успел провести 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 1,8 миллиона евро.

Отметим, что после 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка.